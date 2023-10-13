شرطة أبوظبي تعزز وعي الطلبة في جامعة الإمارات بـ"مخاطر المخدرات"

نظمت شرطة أبوظبي محاضرة في المبنى الهلالي بجامعة الإمارات للطلبة بهدف تعزيز وعيهم بأضرار آفة المخدرات وآثارها المدمرة ضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان والوقاية من الجريمة.

وأكد المقدم الدكتور سالم عبيد العامري مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة العين حرص واهتمام الإدارة بالتوعية والتثقيف الأمني بأضرار آفة المخدرات وآثارها السلبية وطرق الوقاية منها والتصدي لها بكافة الأشكال من خلال الخطط والبرامج والحملات التثقيفية على مدار العام في مختلف المؤسسات التعليمية والاجتماعية.

واستعرض المقدم محمد سليم الدودة العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات خلال المحاضرة التعريف بآفة المخدرات ومسببات الإدمان وأساليب انتشارها في المجتمع عبر عرض عدد من الفيديوهات التوعوية، موضحاً أضرارها السلوكية والصحية والاقتصادية وخطورتها على عقولهم ومستقبلهم، كما تناول أبرز التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات والإتجار بها.

وذكر أن أبرز الأسباب المؤدية لتعاطي المخدرات هي ضعف الوازع الديني والتفكك الأسري وضعف الرقابة من قبل الوالدين، فضلاً عن الاضطرابات النفسية لدى المتعاطي ومجالسة أصدقاء السوء وعدم استثمار أوقات الفراغ بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وعدم الوعي والإدراك بمخاطر هذه الآفة وتعاطي مختلف الأدوية والعقاقير الطبية دون استشارة الطبيب، والرغبة في التجربة والتي تؤدي إلى آثار خطيرة صحيا وجسديا وبالتالي يحكم المتعاطي على نفسه بالهلاك وتشويه سمعته وسمعة أسرته.

وتطرق إلى أهم الوسائل الوقائية لمكافحة المخدرات والحد منها من خلال تماسك الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة القاتلة والتواصل الإيجابي مع الأبناء، مؤكداً أهمية تضافر جهود المؤسسات المعنية في توعية أفراد المجتمع بمخاطر الآفة والإبلاغ عن الحالات المشبوهة عبر قنوات الاتصال من خلال خدمة أمان على الرقم 8002626 وإمكانية المتعاطي في التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات (فرصة أمل) بقصد العلاج من الإدمان.