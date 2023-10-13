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علوم الدار

"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة

"الخارجية" تطلق خدمات المراسم والزيارات المؤتمتة
13 أكتوبر 2023 14:54

أعلنت وزارة الخارجية عن إطلاق خدمة الزيارات المؤتمتة، بالإضافة إلى مجموعة شاملة من خدمات الدعوات والمراسلات التي تلبي احتياجات بعثات الدولة في الخارج والجهات الحكومية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة تماشياً مع إستراتيجية دولة الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025.

وتهدف خدمة الزيارات المؤتمتة إلى تبسيط الإجراءات للوفود القادمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تسهيل الترتيبات اللازمة، وضمان تجربة سلسة ومضيافة حيث تمكن المستخدمين من الحصول على تصاريح السفر، وترتيبات الإقامة، والنقل، وإدارة الخدمات اللوجستية الأخرى بسهولة غير مسبوقة.
أما بالنسبة لخدمات الدعوات والمراسلات، فهي تهدف إلى توفير آلية تواصل عالية الجودة آنية وفعالة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة والمنظمات الدولية والجهات الحكومية.

وتشمل هذه الباقة كلاً من خدمة الرسائل والدعوات والبرقيات، وتوفرها من خلال منصة آمنة عبر الإنترنت لتعزيز الشفافية والكفاءة.
وقال سيف عبد الله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم بوزارة الخارجية: " تعكس هذه الخدمات الجديدة التزام وزارة الخارجية بتقديم خدمات استثنائية وشاملة تلبي الاحتياجات المتطورة لأصحاب المصلحة لدينا وتهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين والوفود الزائرة، مما يؤكد التزام دولة الإمارات بالابتكار والضيافة والتميز".

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وقد قامت الوزارة بمواءمة الخدمات التي تقدمها مع رؤية الدولة "نحن الإمارات 2031"، وتهدف إلى تنفيذ رؤية قيادة دولة الإمارات لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 وبما يتماشى مع مبادئ الخمسين.


ويمكن للجهات الحكومية والمحلية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة التقديم للحصول على هذه الخدمات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae.

المصدر: وام
وزارة الخارجية
الإمارات
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