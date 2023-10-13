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الفريق الإنساني الإماراتي يعيد تأهيل وصيانة مدارس أمدجراس التشادية

الفريق الإنساني الإماراتي يعيد تأهيل وصيانة مدارس أمدجراس التشادية
13 أكتوبر 2023 15:24

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مؤسساتها الخيرية دورها الإنساني على الساحة التشادية لإعادة تأهيل مدارس أمدجراس وتوفير المستلزمات الحياتية اليومية للسكان.
ويعكف مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية على توفير بيئة صالحة للنازحين.

ومع قرب بدء العام الدراسي قام وفد بزيارة تفقدية لمشروع صيانة المدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية في المدينة.

وتم في هذا الصدد توفير 300 طاولة وكرسي دراسي وبرادات مياه شرب وتوفير 1000 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس الثلاث البالغ عددهم 300 طالب وطالبة.

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كما تم اليوم حفر أول بئر مياه توفر 50 جالون ماء في الساعة، على مشارف أم جرس وجاري العمل على توفير المياه بشكل فعال وآمن للسكان وحفر أبار أخري في المناطق المجاورة للمدينة.

وعبر أهالي القرية عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات ومؤسساتها الخيرية المتواجدة في أمدجراس التي تبذل جهوداً مقدرة للتخفيف من معاناتهم اليومية وتوفير إحتياجاتهم.

المصدر: وام
الإمارات
تشاد
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية
هيئة الهلال الأحمر الإماراتي
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