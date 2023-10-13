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انطلاق مهرجان "دبي للمفروشات 2023"

انطلاق مهرجان "دبي للمفروشات 2023"
13 أكتوبر 2023 15:43

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الخامسة من "مهرجان دبي للمفروشات 2023" أكبر حدث متخصص في التصميم المنزلي والأثاث والأجهزة المنزلية والتصميم الخارجي والحدائق في دبي ويقدم تخفيضات تصل إلى 75 % ومجموعة من العروض الترويجية والصفقات.

ويسلط المهرجان - الذي يستمر حتى 29 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 70 علامة تجارية - الضوء على أحدث اتجاهات التصميم المنزلي من خلال ورش عمل يقدمها خبراء يمثلون نخبة من العلامات التجارية العالمية والمحلية المفضلة في مجال التصميم والديكور الداخلي.

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كما ستتاح لعشاق الديكور المنزلي الفرصة لاستكشاف أفكار ملهمة للأدوات المنزلية فضلاً عن تسوق الكثير من المنتجات بدءاً من مواد البناء وقطع الأثاث المميزة بأسعار منافسة وعروض ترويجية وغيرها من فرص التسوق والربح.

المصدر: وام
المفروشات
دبي
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