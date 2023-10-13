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الإمارات تطلق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني

الإمارات تطلق حملة "تراحم من أجل غزة" لإغاثة المتضررين من الشعب الفلسطيني
13 أكتوبر 2023 17:38

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، حملة لإغاثة الاشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار "تراحم من أجل غزة".
تهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وكافة أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام.
يأتي إطلاق هذه الحملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.
كما تهدف حملة "تراحم من أجل غزة" إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولإمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.
تنطلق الحملة، الأحد المقبل، في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد من الساعة 9 صباحاً إلى 4 عصراً، على أن يتم تنظيمها في باقي الإمارات لاحقاً.

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