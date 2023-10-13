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علوم الدار

محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين

محمد بن راشد يوجه بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين
13 أكتوبر 2023 21:56

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الجمعة، "بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، عن طريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".
وأضاف الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن  ذلك يأتي "في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون".
كما يأتي هذا الدعم في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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