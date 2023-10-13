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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة

عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان مستجدات أوضاع المنطقة
13 أكتوبر 2023 22:03

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي جليل عباس جيلاني وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، تطورات الأوضاع في المنطقة وسبل حماية المدنيين من تداعيات التصعيد الجاري والاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.
كما ناقش الوزيران المساعي المبذولة لفتح ممرات آمنة لتأمين المساعدات الإنسانية للمدنيين بشكل عاجل.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز الحراك الإقليمي والعالمي من أجل حماية المدنيين كأولوية قصوى مع دفع الجهود المبذولة لخفض التصعيد الذي تشهده المنطقة وإنهاء التطرف والعنف المتصاعد.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
باكستان
جليل عباس جيلاني
قطاع غزة
غزة
تصعيد
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