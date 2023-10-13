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علوم الدار

جامعة الإمارات.. مشاريع مبتكرة لدعم الصحة النفسية

جامعة الإمارات.. مشاريع مبتكرة لدعم الصحة النفسية
14 أكتوبر 2023 01:17

العين (الاتحاد)

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مشاريع مبتكرة تهدف لزيادة الوعي بالصحة النفسية، قدمها طلبة علم النفس بجامعة الإمارات العربية المتحدة خلال «معرض الصحة النفسية 2023» الذي أقيم ضمن فعاليات ملتقى الصحة النفسية، بالجامعة... ويسعى الملتقى الذي يحمل شعار «الصحة النفسية حق إنساني عالمي» لتوعية المجتمع بالقضايا النفسية... وتناول الدكتور عادل كراني، استشاري الطب النفسي بالمركز الأميركي النفسي، جودة ومعايير الرعاية النفسية في الإمارات. وقدّم الدكتور حسين المسيح، خبير قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية بهيئة تنمية المجتمع بدبي، نظرة حول الأخلاقيات المهنية للعاملين في الصحة النفسية.

جامعة الإمارات
الصحة النفسية
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