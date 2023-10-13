روبوت مدرسة 42 أبوظبي في جيتكس

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في العاصمة، مجموعة من مشاريع طلابها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض جيتكس جلوبال 2023، وتتضمن مشاركة المدرسة منصة (Talent Hub)، التي تهدف إلى تبسيط عمليات التوظيف بما يسهم في تعزيز الاستفادة من الكفاءات، وروبوت المرشد السياحي الصديق للبيئة، والذي طوره طلاب المدرسة من البلاستيك المعاد تدويره والمكونات القابلة للتحلل، كما تعرض المدرسة تطبيق (Synaera) الذي يهدف إلى سد فجوات التواصل لدى مستخدمي لغة الإشارة، وتطبيق «تحليلي» الذي طوره الطلاب. وقال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمدرسة: «جيتكس فرصة لإبراز دور المدرسة المحوري في بناء جيل من القادة الرقميين القادرين على ريادة المستقبل الرقمي».