مركبات إسعاف للأحياء البحرية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ- جزيرة ياس، أبوظبي» بالتعاون مع هيئة البيئة بأبوظبي، مركبات الإسعاف الأولى من نوعها في المنطقة لعمليات إنقاذ الأحياء البحرية... وتعزز هذه المبادرة غير المسبوقة الاستجابة السريعة لعمليات إنقاذ الأحياء البحرية التي تشرف عليها الهيئة في جميع أنحاء الدولة. وقال روب يوردي، القيّم العام لدى «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»: يمثل إطلاق مركبتي الإسعاف وخط الاتصال المباشر، إضافة رئيسة لجهود حماية الحياة البحرية والحفاظ على توازن المنظومة البيئية في منطقتنا. وقال أحمد الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في الهيئة: توحيد الجهود مع المركز والاستفادة من خبرته وموارده المتنوعة، واقتران ذلك بالمعرفة الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة، مما يتيح لنا صياغة شراكات حيوية ومؤثرة في حماية الأحياء البحرية.