2900 زائر لمنصة «مسرح الجريمة» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ومجلس العلماء، فعاليات مبادرة «لعبة مسرح الجريمة»، التي استمرت 3 أيام في مردف سيتي سنتر، بمشاركة 2900 شخص، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات إلى 50 سنة، من 47 جنسية مُختلفة، بهدف إشراك مختلف فئات المجتمع في حل وفك ألغاز الجرائم باستخدام أساليب علمية تعليمية تفاعلية ترفيهية وتوعوية. وأكد العقيد هشام السويدي، رئيس مجلس علماء شرطة دبي، أن المبادرة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى اليوم، بما حظيت به من إقبال وتفاعل كبيرين من الجمهور في المراكز التجارية المختلفة، لافتاً إلى أن المبادرة عبارة عن لعبة مسرح الجريمة التفاعلي (غرفة متنقلة)، تنظمها الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ومجلس العلماء سنوياً في عدد من مراكز التسوق في إمارة دبي لإشراك الزائرين وخاصة فئة الشباب في حل ألغاز وغموض الجرائم.

وأضاف أن «لعبة مسرح الجريمة تتضمن طرح جريمة أمام المشاركين، وعليهم وفقاً للأدلة العلمية المنافسة فيما بينهم لحل لغزها والتعرف إلى هوية منفذها استناداً للأدلة»، مشيراً إلى أن أسلوب اللعبة يعتمد بشكل كبير على التفكير الاحترافي وقياس مدى قدرة الشخص على ربط الأدلة وطرح الاستنتاجات للتوصل للجاني والقبض عليه».