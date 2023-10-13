تعاون بين «الإقامة» والشؤون القانونية لحكومة دبي

دبي (الاتحاد)

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اتفاقية تعاون مُشترك مع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بغرض تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالح الطرفين. وقّع الاتفاقية الفريق محمد أحمد المريّ، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بحضور عددٍ من مديري الوحدات التنظيمية لدى الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى توفير الحُلول المناسبة والبنى التحتية والخدمات الذكية ذات المستوى العالمي، لتحسين وتطوير جودة تقديم الخدمات، وتحقيق التكامل وجودة الحياة للمتعاملين، بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.