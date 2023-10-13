رفض رد الدين لصديقه

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

طلب شخص من صديقه أن يضمنه لدى مالك عقار ليؤجر له سكناً نظراً للعلاقة التي تربطه بمالك العقار، وبالفعل ضمن هذا الشخص صديقه «المستأجر» لدى مالك العقار، واكتشف الشخص أن صديقه لا يقوم بسداد الإيجاز المستحق عليه، وأن المالك سيتخذ ضده الإجراءات القانونية فقام الشخص بسداد المستحق على صديقه من إيجارات متأخرة حتى لا يتعرض لمشاكل تضر به. وعندما طالبه بعد ذلك برد المبالغ التي سددها عنه رفض وتهرب من السداد فاضطر لرفع دعوى قضائية ضد صديقه طالب فيها بإلزام الصديق «المدعى عليه» أن يؤدي له مبلغاً وقدره (37 ألف درهم) وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وقال المدعي خلال الجلسات إن المبلغ المطالب به قام المدعي بسداده عن المدعى عليه، وقرر أن حقيقة العلاقة أن المدعى عليه طلب استئجار منزل فقام المدعي بضمان المدعى عليه لدى المؤجر كونه هو من قام بإحضار المدعى عليه لدى المؤجر ووعد المؤجر بشيكات أو سند أمانة، وبعدها لم يقم المدعى عليه بسداد الأجرة فطلب المالك من المدعي السداد وألزمه لكونه من قام بإحضار المدعى عليه، وأجبره على السداد، فقام المدعي بسداد مبلغ 37 ألف درهم للمؤجر بسبب المدعى عليه وهو يعلم بذلك.

وبناء عليه قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ (37 ألف درهم) وألزمته بالرسوم والمصاريف.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنها رأت في شهادة الشهود قرينة على صحة ما يدعيه المدعي من أنه يعمل في مجال إيجار العقارات، وقام المدعى عليه باستئجار مسكن من مالكه عن طريق المدعي وبعدها لم يؤد الأجرة للمالك الذي رجع على المدعي كونه هو من جلب المدعى عليه للمالك فاضطر الأخير لسداد الأجرة للمالك عن المدعى عليه بواقع 37 ألف درهم، وقد كملتها المحكمة باليمين المتممة، فلما كان ما تقدم وكان المدعى عليه لم يمثل على الرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم يثبت للمحكمة صحة ما يدعيه المدعي، وبذلك فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 37 ألف درهم.