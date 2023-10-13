وفد «أدنوك» يطلع على نظم معلومات شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على أفضل الممارسات المطبقة في مركز نظم المعلومات والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وأهم إنجازاتها في مجالات العمل الشرطي والأمني. والتقى العميد دكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي، مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، بالوفد الزائر برئاسة وليد الجسمي، حيث تم تبادل المعارف العلمية والتخصصية، وتعزيز التعاون بين الجهتين في إطار الشراكة الاستراتيجية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي. حضر اللقاء العميد مهندس طارق مطر الحساني، نائب مدير المركز، والعميد مهندس يعقوب يوسف الأحمد، مدير إدارة البنية التحتية.وأكد العميد الزعابي أهمية عقد الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية دعماً لخطط تكامل أدوار العمل الحكومي والمؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات، وقدم شرحاً للوفد حول آلية العمل المتبعة. واطلع الوفد على غرفة مراقبة البنية التحتية، وخدمة العملاء، وتعرف إلى جهود شرطة أبوظبي في تطبيق ممارسات واستراتيجيات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.