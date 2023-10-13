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شرطة أبوظبي تبث «حملاتها التوعوية» على مركبات الأجرة

رسائل شرطة أبوظبي التوعوية يتم بثها عبر لوحات الإعلانات الذكية لمركبات الأجرة التابعة لشركة تواصل (من المصدر)
14 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، ببث رسائلها التوعوية والتعريف بخدماتها وجهودها في حفظ الأمن والأمان، عبر مشروع لوحات الإعلانات الذكية لمركبات الأجرة التابعة لشركة تواصل للمواصلات، الذي أطلقه المركز مؤخراً. وأكد العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة اهتمام شرطة أبوظبي بالوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة وجذب الجمهور، بما يعزز تحقيق أهداف رسائل التوعية لافتاً إلى أهمية التعاون مع الشركاء ومختلف الجهات لتحقيق اولويتها الاستراتيجية المتمثلة في إسعاد المجتمع من خلال الهدف الاستراتيجي ثقة ورضا المجتمع واستباقية الخدمات.

مركبات الأجرة
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