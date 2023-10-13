29.9 ألف منشأة جديدة في سوق العمل خلال 6 أشهر

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت بيانات نظام معلومات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، دخول 29 ألفاً و911 منشأة جديدة للقطاع الخاص بالدولة منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية يونيو الماضي، ليرتفع إجمالي المنشآت بالقطاع الخاص إلى 445 ألفاً و327 منشأة.

وتمثل هذه الزيادة أكبر زيادة نصف سنوية في عدد المنشآت الجديدة، إضافة إلى سوق العمل بالدولة، منذ قرابة 11 عاماً، وفق البيانات المتاحة في نظام معلومات سوق العمل التابع للوزارة.

وأظهرت البيانات الإحصائية الجديدة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن سوق العمل بدولة الإمارات يحقق قفزات نوعية وطفرة كبيرة في عدد المنشآت المستحدثة بالقطاع الخاص. ومن المرجح أن تستمر زيادة تكوين منشآت جديدة بالقطاع الخاص خلال الأشهر المتبقية من العام 2023، ليستمر هذا الزخم في العام المقبل، وربما الأعوام التالية.

وتشير بيانات نظام معلومات سوق العمل، إلى أن دولة الإمارات حققت نتائج ملموسة ومهمة في زيادة عدد المنشآت الجديدة، ما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب تفوق المعدلات العالمية، وتحقق النمو. ويعد سوق العمل في الإمارات متميزاً للغاية بالنسبة لكل من المهنيين وأصحاب العمل، حيث إن سوق العمل متطوّر جداً لأسباب عدة، منها اتساع السوق، وتوافر مجموعة متنوعة من مجالات العمل وأنواع مختلفة من الشركات العاملة في الدولة، بالإضافة إلى إمكانية تنقّل الموظفين.

ويأتي قطاع التشييد والإنشاءات في المرتبة الأولى بين القطاعات، من حيث عدد العمالة، حيث يضم ما يتجاوز 1.416 مليون عامل، يشتغلون في قرابة 81 ألف منشأة، يلي ذلك في المرتبة الثانية، أنشطة التجارة وخدمات الإصلاح بعدد يزيد على 1.134 مليون عامل، يشتغلون في نحو 139 ألف منشأة، بينما حل قطاع الصناعات التحويلية ثالثاً التي تضم أكثر من 741 ألف عامل موزعين على 41.400 منشأة.

وفي المرتبة الرابعة جاءت أنشطة الخدمات الإدارية والدعم، بعدد 690.261 عاملاً، في 43. 488 منشأة.

وأنشطة التعدين والمحاجر التي يعمل بها 353.864 عاملاً، ينتسبون إلى 5049 منشأة، وثم قطاع النقل والتخزين الذي يعمل به 335.313 عاملاً في أكثر من 21 ألف منشأة. وتتوزع الأعداد المتبقية من إجمالي عدد العمالة، على أنشطة أخرى، مثل الصحة والعمل الاجتماعي والوساطة المالية والإدارة العامة، والعديد من الأنشطة الأقل عدداً.

مفاهيم التنوع

وتعتبر الإمارات من أوائل دول العالم التي تتبنى وتطبق مفاهيم التنوع والاحترام والعمل على بناء شراكات خلاقة، تستند إلى قيم التسامح والتعددية واحترام التنوع، وإقامة جسور التقارب الإنساني والحضاري والثقافي. ويعمل قانون تنظيم علاقات العمل على تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها، وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة. وتحرص الإمارات دائماً على توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو ما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية، بمشاركة واسعة من جميع الأطراف في علاقة العمل. ويستمر سوق العمل في الإمارات بجذب الكفاءات من مختلف أنحاء العالم لأسباب عدة، منها الأمن والاستقرار.

الأكثر جاذبية

يعتبر سوق العمل بالدولة أكثر جاذبية مقارنة بالبلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن وجهة نظر الشركات، فالأمر الذي يجعل من الإمارات سوق عمل متميزاً هو سهولة تأسيس الشركات واستمرارية عملها، وإمكانية البحث عن أفضل الكفاءات الذين يسعون للانتقال إلى دولة الإمارات من أنحاء العالم كافة، بالإضافة إلى سهولة التنقّل والسفر، جميع هذه العوامل تجعل دولة الإمارات من أفضل أسواق العمل في العالم.