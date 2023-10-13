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الثلاثاء.. انطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في دبي

ضرورة الالتزام بحدود المخيم وفق التصريح الصادر عن البلدية ( من المصدر)
14 أكتوبر 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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أعلنت بلدية دبي إطلاق موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة بدءاً من الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، والذي سيستمر حتى نهاية أبريل 2024، حيث حددت موقع المخيمات الشتوية المؤقتة لهذا العام في منطقة العوير. 
وأكدت البلدية  توفير كافة المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها، ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، إضافةً إلى تنظيم عملية التخييم الرائجة خلال موسم الشتاء ومنع ظاهرة التخييم العشوائي.
وأفادت البلدية أنها تُصدر تصاريح التخييم الشتوي المؤقت، ثم يقوم مقدم الطلب بإنشاء المخيم الخاص به وإحاطته بسياجٍ مؤقتٍ مع منح الحرية الكاملة له في التصميم الداخلي الخاص بالمخيم وفق احتياجاته ومتطلباته شرط أن يستخدم المخيم من قبل العائلات فقط، فضلاً عن تخصيصها مساحةً للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم بما يتوافق مع احتياجاتهم. 
وحددت بلدية دبي مجموعة من الاشتراطات للتقيد بها لتنظيم عملية التخييم والحفاظ على الأمان والسلامة أثناء ممارسة الأنشطة الترفيهية، شملت، ضرورة الالتزام بشرط الاستخدام الخاص المؤقت للمخيم من قبل صاحب التصريح وعدم استخدامه بوساطة الغير أو تأجيره لأي نشاط آخر، إضافةً إلى أهمية الالتزام بالقوانين والأعراف والعادات والتقاليد. كذلك بيّنت الشروط ضرورة الالتزام بحدود المخيم وفق التصريح الصادر عن البلدية، وإحاطته بسياج من مواد مؤقتة ووضع اللوحة الرقمية للمخيم في مكانٍ ظاهر، وإزالة المخيم ومحتوياته بعد انتهاء التصريح وردم أي حفريات نُفذت ضمنه.
اشتراطات
نصت الاشتراطات على أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق مع توفير طفاية حريق.

دبي
شرطة دبي
بلدية دبي
التخييم الشتوي
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