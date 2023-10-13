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حملة ميدانية لرصد واستبدال الأعلام التالفة في أبوظبي

جانب من الحملة (من المصدر)
14 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع من الملاك والمستأجرين على ضرورة استبدال الأعلام التالفة بأخرى جديدة تليق برمز الدولة وتتماشى مع المظهر الحضاري للمدينة، كما عملت على تعزيز هذه السلوكيات والمسؤولية المجتمعية لدى كافة الفئات تقديراً واحتراماً لعلم الدولة، ومحافظة على المظهر الجمالي العام بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية التي تتمتع بها أبوظبي.
جاء هذا ضمن الحملة التفتيشية التوعوية التي نفذتها البلدية لمدة خمسة أيام متواصلة في كافة المناطق الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي من خلال مراكزها الفرعية: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية الوثبة، ومركز التواجد البلدي- بني ياس.
وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على رصد واستبدال الأعلام التالفة وتوزيع أعلام جديدة على ملاك المنازل لاستبدال الأعلام القديمة، وتوعيتهم بضرورة إبراز علم الدولة بشكل لائق على المنازل والمنشآت واستبدال الأعلام التالفة بأخرى جديدة، احتراماً لرمز الدولة وتعزيزاً للمظهر الجمالي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي، والعمل على غرس هذه السلوكيات لدى الأجيال الجديدة وتنشئتهم على حب واحترام علم الدولة.
توعية
كما تضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «فريجنا»، وإرسال رسائل نصية توعوية للفئات المستهدفة من الحملة في كافة المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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