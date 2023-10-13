أبوظبي تحول 3.45 مليون طن نفايات إلى منتجات صديقة للبيئة

أبوظبي (وام)

نجحت أبوظبي في إعادة تدوير ما يزيد على 3 ملايين و455 ألف طن من النفايات من مختلف أنحاء الإمارة خلال عام 2022، وذلك وفقا لبيانات مركز الإحصاء - أبوظبي. وتواصل الإمارة جهودها الحثيثة لتقليل نسبة النفايات عبر معالجتها وإعادة تدويرها بأنواعها وأحجامها المختلفة وتحويلها موارد اقتصادية ومنتجات صديقة للبيئة للاستفادة منها في مختلف المجالات والمشاريع. وأوضحت البيانات أن مخلفات الهدم والبناء جاءت في المرتبة الأولى من حيث كمية النفايات المعاد تدويرها، بواقع مليونين و195 ألف طن تقريبا وبما يمثل نسبة 60% من إجمالي مخلفات الهدم والبناء التي تم إنتاجها خلال العام الماضي. ويتم فرز مخلفات الهدم والبناء وتفتيتها لإنتاج الحصى بمختلف الأحجام واستخدامه في مشاريع حيوية وتعبيد الطرق وتسوية التربة، إضافة إلى استخدام الرمال الناتجة عن عمليات المعالجة في تغطية النفايات المنقولة إلى المطامر والمكبات. وبحسب البيانات، بلغت كمية النفايات الصناعية والتجارية المعاد تدويرها قرابة مليون و215 ألف طن خلال الفترة ذاتها، فيما تم تحويل نحو 59 ألف طن من النفايات الزراعية والحيوانية إلى سماد عضوي، وذلك بهدف تعزيز تقليل المخاطر البيئية والصحية والتكاليف المتمثلة بجمع ونقل تلك النفايات.

إعادة تدوير

وتؤكد البيانات أن إمارة أبوظبي تمضي بخطى واثقة وسريعة في عملية إعادة تدوير النفايات وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية مهمة على شكل منتجات يتم استخدامها في أنشطة البناء والزراعة والصناعة فضلاً عن تحويلها إلى طاقة نظيفة. وتتبنى إمارة أبوظبي أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة في عمليات معالجة وإعادة تدوير النفايات، بهدف زيادة معدل تحويلها بعيداً عن المطامر وذلك بما ينسجم مع حرص الإمارة على إيجاد الحلول المستدامة للتعامل مع النفايات.

وبلغ عدد منشآت إدارة النفايات في إمارة أبوظبي في نهاية العام الماضي 27 منشأة موزعة على النحو الآتي: 8 منشآت في منطقة أبوظبي، و11 منشأة في منطقة العين، و8 منشآت في منطقة الظفرة.وتركز إمارة أبوظبي على الجانب التوعوي في عملية إدارة النفايات وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والمبادرات التوعوية لتشجيع أفراد المجتمع على فرز النفايات وتبني ثقافة إعادة التدوير، فضلا عن تعزيز الشراكات مع مختلف الجهات العالمية البارزة في هذا المجال.

«بوليصتي»

تطبق أبوظبي نظام «بوليصتي» الذي يعد قاعدة بيانات للنفايات المتولدة في الإمارة يعمل على ربط مواقع إنتاج النفايات مع مزودي الخدمات البيئية لضمان نقل النفايات بطريقة آمنة، كما يعمل مركز الرقابة والتحكم في مركز أبوظبي لإدارة النفايات-تدوير، على مراقبة النفايات وحركة تنقلها من خلال مراقبة أكثر من 4000 مركبة لنقلها إلى جانب مراقبة حاويات النفايات في الإمارة.