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حلقة نقاشية حول تسريع وتيرة التحول العادل بمجال الطاقة

حلقة نقاشية حول تسريع وتيرة التحول العادل بمجال الطاقة
14 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حلقة نقاشية حول تسريع وتيرة التحول العادل في مجال الطاقة في دول الخليج العربية وجنوب شرق آسيا، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية.
شملت الحلقة النقاشية ثلاث جلسات، ناقشت الأولى خبرات الدول ورؤاها بشأن التحول العادل في مجال الطاقة. أما الجلسة الثانية، فناقشت الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتحول في مجال الطاقة، في حين ناقشت الجلسة الأخيرة الابتكار والتمويل اللازمَين للتحول العادل في مجال الطاقة. وألقى الكلمة الافتتاحية لهذه الفعالية الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فيما ألقت الكلمة الختامية ميشيل تيو، المديرة التنفيذية لمعهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية.
شارك في هذا النشاط مجموعة من الخبراء والمتخصّصين في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، ومنهم: غانم هبليل، مفاوض رئيسي بملف التخفيف ومعايير الاستجابة في مؤتمر الأطراف «كوب28»، والأميرة مشاعل الشعلان، الشريك المؤسس لشركة «أيون استراتيجي» بالمملكة العربية السعودية، والمهندسة فايزة الحارثي، رئيسة قطاع الطاقة والبيئة والموارد الطبيعية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية سلطنة عُمان 2040، وجيان وي هينغ، مدير قسم السياسات والتخطيط في الأمانة الوطنية لتغير المناخ بالمجموعة الاستراتيجية التابعة لمكتب رئيس مجلس وزراء سنغافورة.

مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
الطاقة
سنغافورة
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