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علوم الدار

تفاهم بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية و«الإمارات للتوحد»

خلال توقيع المذكرة (من المصدر)
14 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجمعية الإمارات للتوحد، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق من أجل توعية المجتمع باضطراب طيف التوحد، وتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وحددت بنود المذكرة أطر وآليات التعاون، ودور كل طرف في تنفيذها على أرض الواقع.
وقَّع مذكرة التفاهم من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتورة نجلاء محمد النقبي، نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية، فيما وقَّعها من جمعية الإمارات للتوحد فاطمة سيف المطروشي، نائب رئيس مجلس الإدارة.
ونصت المذكرة على تعاون الجانبين في إعداد الدراسات والبحوث في المجالات المشتركة، ونشر المقالات والأبحاث في المجلات والإصدارات لكل منهما، والاستفادة من مصادر التعليم وقواعد البيانات المتوفرة لديهما، إلى جانب تبادل الإصدارات والكتب والدوريات والمنشورات والبحوث، سواء باللغة العربية أو أي لغة أخرى متوفرة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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