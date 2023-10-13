تعاون بين «تريندز» و«آسياتيك» ودراسات الشرق الأوسط بجامعة كوريا

أبوظبي (الاتحاد)

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد آسياتيك للبحوث (Asiatic)، ومركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة كوريا، اتفاقية تعاون بحثي، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات واستطلاعات الرأي، إلى جانب تعظيم الشراكة بين الطرفين لتبادل الأبحاث والإصدارات وتنظيم الندوات والمحاضرات المشتركة.

تم توقيع الاتفاقية في العاصمة الكورية سيؤول، ووقعها من جانب «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، فيما وقعها عن المعهد الدكتور لي جين هان، رئيس معهد آسياتيك بجامعة كوريا.

وتسعى الاتفاقية إلى دعم مجال البحث العلمي بإنتاج مشترك وهادف، إلى جانب إقامة الفعاليات والأنشطة المتنوعة، كالمؤتمرات الدولية، وورش العمل المشتركة، والندوات، والمحاضرات، وتبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، ودعم برامج التدريب.

وقال الدكتور محمد العلي: الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية «تريندز» الهادفة لبناء شبكة علاقات واسعة، وتعزيز قاعدة الشراكات الإقليمية والعالمية، وفي سياق سلسلة من مذكرات التفاهم والتعاون التي يبرمها «تريندز» مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والدراسات، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون وإقامة شراكات منتجة وفعالة، تساهم في تعزيز الإنتاج البحثي والعلمي والمعرفي.

ورحب د.لي جين هان بالتعاون بين معهد آسياتيك للبحوث ومركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة كوريا، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، وثمّن الدور الحيوي الذي يضطلع به كمؤسسة بحثية رائدة ومتميزة.