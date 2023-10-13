نهيان بن مبارك يحضر أفراح المنصوري والخيلي بالعين

العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف سعيد بن سديرة المنصوري بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة ناصر عبيد سالم الخيلي.

وهنأ معاليه، العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس المرخانية في العين، عدد من شيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع كبير من الأهل والأصدقاء.