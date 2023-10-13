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علوم الدار

وفد جائزة «خليفة التربوية» يبحث في السعودية تعزيز التعاون الأكاديمي

نهيان بن سيف خلال لقاء محمد الظاهري ووفد الجائزة في الرياض (من المصدر)
14 أكتوبر 2023 01:18

الرياض (الاتحاد)

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اختتم أمس، وفد الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للتعريف بالمجالات المطروحة في الجائزة لدورتها السابعة عشرة والمتضمنة 10 مجالات موزعين على 17 فئة تغطي مختلف مجالات التعليم محلياً وعربياً ودولياً.
وترأس الوفد محمد سالم الظاهري، عضو مجلس الأمناء، وضم الوفد كلاً من الدكتور خالد العبري، وحميد إبراهيم، عضوي اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية.
وأكد محمد سالم الظاهري أهمية هذه الزيارة التي شملت عدداً من المؤسسات التعليمية والأكاديمية ذات العلاقة بالمجالات المطروحة بالجائزة، مشيراً إلى أن وفد الجائزة التقى في ختام زيارته للمملكة العربية السعودية أمس عدداً من القيادات الأكاديمية والتربوية بالعاصمة الرياض، حيث زار وفد الجائزة الدكتور علي بن مرزوق الغامدي عميد كلية التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والدكتور محمد الخيري المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب في هيئة تقويم التعليم والتدريب، والمهندس سرحان الوذيناني المدير التنفيذي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
وتطرقت اللقاءات مع مسؤولي هذه الجهات إلى رسالة وأهداف جائزة خليفة التربوية والمجالات المطروحة بها للدورة الحالية والتي تشمل: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، ومجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.
كما تعرف وفد الجائزة خلال هذه اللقاءات على طبيعة العمل في تلك المؤسسات وتميز العملية التعليمية بها، والمرشحين المحتملين للمشاركة في الدورة الحالية وغيرها من الدورات المقبلة، مشيراً إلى اعتزاز الجائزة بالمشاركات المتميزة من الميدان التعليمي في المملكة العربية السعودية وكذلك الفائزين والفائزات الذين يتصدرون منصات التتويج منذ انطلاق مسيرة الجائزة قبل 16 عاماً.
سفارة الدولة
والتقى وفد الجائزة الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وقدم محمد سالم الظاهري ووفد الجائزة عرضاً تعريفياً حول رسالة وأهداف الجائزة ودورها في نشر ثقافة التميز في الميدان التربوي محلياً وعربياً ودولياً، كما أعرب وفد الجائزة عن تقديره لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها في نجاح هذه الزيارة.

السعودية
خليفة التربوية
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