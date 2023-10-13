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«M42» و«جي42» تطلقان نموذج «ميد 42» اللغوي للحالات السريرية

«M42» و«جي42» تطلقان نموذج «ميد 42» اللغوي للحالات السريرية
14 أكتوبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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خبراء: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل الخدمات الصحية

أعلنت شركة M42، التي دشنت كأول شركة من نوعها في مجال خدمات الرعاية الطبية المتكاملة، وذلك من خلال شراكة بين «جي42 للرعاية الصحية» و«مبادلة للرعاية الصحية»، عن إطلاق النموذج اللغوي (ميد 42) الضخم الخاص بالحالات السريرية، والذي يشكل نقلة نوعية في التقنيات المستخدمة في قطاع الرعاية الصحية.
وينطوي نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد والمتاح للجميع على 70 مليار نموذج معياري، ويهدف إلى الارتقاء بمستقبل الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى.
ويوفر النموذج الجديد إجابات دقيقة للأسئلة الطبية من النمطين القصير والطويل، ويهدف تطويره إلى تعزيز عملية اتخاذ القرارات السريرية وتسهيل الوصول إلى المعرفة الطبية لمتخصصي الرعاية الصحية والمرضى والباحثين الطبيين والجهات التنظيمية.
وتم تدريب النموذج باستخدام قاعدة بيانات المعارف الطبية لشركة M42 الرائدة في القطاع. كما قام المتخصصون باختبار النموذج على مجموعات بيانات متعددة في مجال الرعاية الصحية، حيث نجح في تخطي العديد من النماذج المغلقة الأكبر حجماً، مثل شات جي بي تي 3.5، كما حقق درجة 72% في تقييم أداء العينة الصفرية في أسئلة اختبار العينة في امتحان الترخيص الطبي في الولايات المتحدة.
وقال حسن جاسم النويس، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركةM42: «نتوقع أن يساهم النموذج الجديد في تسريع الوصول العالمي إلى المعرفة في مجال الرعاية الصحية، كما يجسد التزامنا بإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية. ويرتقي النموذج بمستوى الرعاية الصحية إلى آفاق جديدة ومبتكرة».

الرعاية الطبية
الرعاية الصحية
مبادلة
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