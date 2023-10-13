محمد الشحي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات

أبوظبي (وام)

قال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إن النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام التي تستضيفها دولة الإمارات، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تشكل منصة عالمية تفتح آفاق الحوار مع القيادات الإعلامية، وتمد جسور التواصل لرسم شراكات جديدة تثري المشهد الإعلامي وترسخ مكانة الإمارات مساهماً رئيساً في صناعة الإعلام.

وأضاف: أن الكونغرس العالمي للإعلام يعد محطة لتصدير تجربتنا الإعلامية وإبراز الإنجازات التي حققها قطاع الإعلام الإماراتي أمام آلاف المشاركين من مختلف دول العالم.وأكد أن التجربة الإماراتية في صناعة الإعلام مهمة وفريدة ولا تزال تحقق نجاحات متواصلة بفضل رؤية دولة الإمارات القائمة على استشراف المستقبل وتوظيف الفرص في خدمة الأهداف التنموية للدولة.

وقال محمد سعيد الشحي إن المواضيع والمحاور التي يطرحها الكونغرس العالمي للإعلام تتماشى مع رؤية مجلس الإمارات للإعلام وأهدافه الاستراتيجية لتمكين وتطوير صناعة الإعلام واستكشاف متغيراته ومتطلباته وفرصه وتوظيف الأدوات الإعلامية الجديدة والتقنيات المبتكرة لاسيما أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، في تعزيز الإبداع الإعلامي ودفع جهود التطوير والتغلب على التحديات الإعلامية.