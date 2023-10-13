«وام» تشارك بمنتدى «شمال القوقاز في بؤرة التعاون الدولي لروسيا»

ستافروبول روسيا (وام)

يشارك وفد من وكالة أنباء الإمارات (وام)، في منتدى «شمال القوقاز في بؤرة التعاون الدولي لروسيا»، والذي بدأ أمس في إقليم ستافروبول أكبر إقليم في المنطقة الاتحادية بشمال القوقاز بروسيا الاتحادية.

يحضر المنتدى أكثر من 160 ممثلاً من الهيئات الحكومية ومؤسسات التنمية والمنظمات التعليمية والعلمية والشخصيات الثقافية والعلماء الشباب وكبار الخبراء الروس وقيادات إعلامية من الإمارات العربية المتحدة وأذربيجان ومصر والهند والعراق وإيران وكازاخستان وكينيا وموريشيوس وموزمبيق وقرغيزستان وتركيا والصين وسوريا وأوسيتيا الجنوبية..

يترأس وفد «وام» إلى المنتدى علي يوسف السعد، نائب المدير العام بالإنابة، مدير مكتب الاتصال والعلاقات الدولية بالوكالة، الذي شارك في جلسة نقاش بعنوان «استراتيجيات الدبلوماسية العامة في العالم الحديث - دور الإعلام في تشكيل صورة الدولة».

وأكد السعد في كلمته أهمية الدور المؤثر للإعلام وقدرته على خلق رأي عام إيجابي ومستنير وفي الوقت ذاته مقدرته على فرز المعلومات المضللة. كما سلط الضوء على دور الإعلام في الترويج لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز مواقفها بشأن مختلف القضايا ودعم جهودها الإقليمية والدولية في جميع المجالات.

وأشار إلى التغطية الإعلامية الكبيرة التي تتمتع بها منطقة شمال القوقاز في وسائل الإعلام العربية، مسلطًا الضوء على مناطق الجذب السياحي في إقليم ستافروبول وقبردينو بلقاريا والشيشان وداغستان، بالإضافة إلى إمكاناتها الاستثمارية الضخمة في النفط والغاز والطاقة الكهرومائية والمعادن واليورانيوم والأخشاب.

ويتناول المنتدى القضايا الرئيسة ذات الأهمية الكبيرة لروسيا وشمال القوقاز، ولا سيما موارد تطوير التعاون الدولي في مجال التعليم والعلوم الحديثة، وصناعة الضيافة، والتبادل الثقافي. وتجري دورة هذا العام من المنتدى بشكل هجيني وسط حضور فعلي لعدد كبير من المشاركين وحضور افتراضي يوفر مجموعة متنوعة من الفرص التفاعلية والمشاركة عن بُعد.