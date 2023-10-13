سيف بن زايد: كوادرنا قادرة ومؤهلة للاستجابة للطوارئ وفق أرقى المعايير

أبوظبي (وام)

اختُتمت فعاليات «تمرين براكة الإمارات 2023» الذي استمر 36 ساعة متواصلة في محطة براكة للطاقة النووية ومحيطها الخارجي.

وأكد التمرين جاهزية وكفاءة المنظومة الوطنية للاستجابة للطوارئ في مجال الطاقة النووية، ورسَّخ ثقة المجتمع الدولي في البنية التحتية للطاقة النووية في الدولة، والتزامها بأعلى المعايير المتعلِّقة بالسلامة والأمن والشفافية.

وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اجتماع الفريق الوطني المتعلق بحوادث المواقع والمواد الخطرة: حوادث المواد الخطرة الكيميائية والإشعاعية والنووية، حيث أكد سموه أن الإمارات بحكمة ورؤية القيادة الرشيدة تمتلك منظومة مشتركة متكاملة ومتوافقة، وكوادر قادرة ومؤهلة ذات كفاءة للاستجابة للطوارئ وفق سياسات وخطط تطبق أرقى المعايير العالمية، داعياً سموه الفريق لمواصلة مسيرة التميز من خلال رفع مستويات التنسيق والتعاون الوطني، وتعزيز القدرات والموارد الأساسية بصورة مستدامة لضمان جودة الحياة المتكاملة بأعلى معايير السلامة العامة، والحفاظ على موقع الإمارات المتقدم وسمعتها الدولية الطيبة، خاصة في ما يتعلق بالأمن والسلامة والنزاهة والشفافية.

شاركت في التمرين كفاءات وطنية من 21 جهة اتحادية، و19 جهة محلية، أظهرت جميعها قدرات استثنائية في إدارة الأزمات والطوارئ، والتعامل السريع مع المخاطر المحتملة، ما يعكس مستوى الخبرات وجودة التأهيل العالي والتدريب المتخصِّص الذي يمتلكه أفراد المنظومة الوطنية للاستجابة للأزمات والطوارئ.

نفذ «تمرين براكة الإمارات 2023» تحت إشراف الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبتنظيم من شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين ضمت كلاً من: وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة نواة للطاقة، وشركة أدنوك. وفي إطار التحضيرات التي سبقت تنفيذ «تمرين براكة الإمارات 2023»، نفذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تمرين طاولة، وتمرين مراكز العمليات وفرق إدارة الطوارئ، إضافةً إلى الاجتماعات التنسيقية لمناقشة دور الشركاء الاستراتيجيين. بجانب ذلك، عقدت شرطة أبوظبي تمرين محاكاةٍ افتراضيةٍ لتقييم جاهزية فرق منظومة الاستجابة الوطنية. صُمِّم تمرين «براكة الإمارات» ليقام مرةً كلَّ عامين، كونه متطلباً أساسياً للائحة التأهُّب والتصدي لطوارئ المرافق النووية «FANR-REG-12» الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، والتي تتطلَّب أن يكون لدى المشغِّل منظومةٌ متكاملةٌ للتعامل مع حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.