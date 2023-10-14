أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.
وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 20 درجة مئوية في ركنة العين الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 20 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) October 14, 2023
The lowest temperature recorded over the country today morning was 20 °C in Raknah (Al Ain) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/LzJjGnL9Rf