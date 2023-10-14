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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
14 أكتوبر 2023 10:00

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأكد الأرصاد عبر حسابه على منصة "إكس" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم، هي: 20 درجة مئوية في ركنة العين الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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