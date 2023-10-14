تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك.. قمة «إماراتيات ملهمات» تعقد فعالياتها في أبوظبي

تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تستضيف أبوظبي النسخة الأولى من قمَّة «إماراتيات ملهمات» يوم 18 أكتوبر 2023 في فندق سانت ريجيس السعديات، أبوظبي، بمشاركة نخبة من القيادات النسائية على مستوى الدولة.

تنظِّم القمَّة مجموعة «بيورهيلث» بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وتُعقَد تحت شعار «قادة الغد»، بحضور أكثر من 500 شخص، بهدف تمكين الجيل المقبل من النساء الإماراتيات من خلال عرض قصص النجاح المميَّزة لمجموعة من الرائدات في مجموعة من الصناعات والقطاعات. وتتضمَّن القمَّة نقاشاتٍ وأنشطةً مُشوِّقةً تشجِّع الحاضرات على اكتشاف إمكاناتِهِنَّ وقدراتِهِنَّ الكبيرة للوصول إلى آفاق جديدة من التميُّز والنجاح والتفوُّق، وتعدُّ القمَّةُ أحدثَ مبادرةٍ تدعم تمكين المرأة الإماراتية، ما يتماشى مع التزام «بيورهيلث» الاستراتيجي بتنمية المواهب الوطنية.

وقالت شايستا آصف، الشريك المؤسَّس والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة «بيورهيلث»: «تحت رعاية كريمة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، تتشرَّف بيورهيلث بتنظيم النسخة الافتتاحية من قمّة إماراتيات ملهمات. ويجسِّد هذا الحدث التزامنا الثابت بتقدير الإمكانات والقدرات المتميِّزة للمرأة الإماراتية، وتعزيز تطلُّعات الجيل المقبل من بنات الإمارات».

وأضافت: «القمة ليست مجرَّد حدثٍ جديدٍ يضاف إلى قائمة الفعاليات الوطنية المميزة المعنية بشؤون المرأة، بل هي دعوة واضحة للاستفادة من الإمكانات اللامحدودة للمرأة الإماراتية، ونتطلَّع إلى لقاء النساء الملهمات اللواتي يسهمن في بناءِ مستقبلٍ عنوانه الطموح ولا حدود للإنجاز فيه. واسترشاداً بالقيادة الملهِمة لسموّ أم الإمارات، فإننا حريصون على تعزيز البيئة الوطنية المتميِّزة التي تواصل فيها المرأة الإماراتية مساهمتها الملحوظة لإنارةِ طريقِ بلادنا نحو مزيدٍ من التقدُّم والازدهار».

وتتضمَّن القمة برنامجاً حافلاً بالجلسات الحوارية والنقاشات والكلمات الرئيسية، ومجموعة متنوِّعة من الأنشطة التفاعلية، مثل جدار التعهُّد، وركن الوعي، ومعرض لرائدات الأعمال الإماراتيات، ومكتب تسجيل للتدريب، ومعرض تكريم، وبيت المرايا.

يُشار إلى أنَّ المرأة الإماراتية تُسهم بدور رئيس في نهضة دولة الإمارات، إذ تُبيِّن الإحصاءات أنَّ دولة الإمارات تحتضن 25 ألف سيدة أعمال إماراتية تدير مشاريع تزيد قيمتها على 60 مليار درهم، وتشغل المرأة الإماراتية 15% من عضوية مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة على مستوى الدولة. وفي أبوظبي، تمثِّل المرأة الإماراتية أكثرَ من 69% من إجمالي الإماراتيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وحقَّقت «بيورهيلث» إنجازاتٍ كبيرةً في دعم الأجندة الوطنية في بناء قدرات الإماراتيين من خلال تعزيز دور المرأة الإماراتية، حيث يعمل فيها أكثر من 3,675 مواطنةً إماراتيةً، ويدير المجموعة «مركز التطوير الإماراتي» الذي يقود جهودَ تحقيق رؤيتها الطموحة لإعداد 1,000 قائدٍ إماراتيٍّ مستقبليٍّ خلال الأعوام القليلة المقبلة.

ويمثِّل «مركز التطوير الإماراتي» مبادرةً مهمةً من «بيورهيلث» تهدف إلى تطوير المواهب الإماراتية ورعايتها في المجموعة، ويعمل المركز على تعزيز المهارات والقدرات القيادية للموظفين الإماراتيين، التزاماً بدعم «بيورهيلث» للأهداف الوطنية ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ويوفِّر المركز أيضاً فرصاً تعليميةً وتطويريةً مخصِّصةً لتمكين المهنيين الإماراتيين وإعدادهم لتولّي أدوار محورية في قطاع الرعاية الصحية.

لتسجيل الاهتمام بالحضور يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://purehealth.ae/remarkableemiratiwomen