استطلاع لشرطة أبوظبي: 90% يؤيدون أهمية التوعية الرقمية في تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية

أكد استطلاع رأي أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أن التوعية المرورية الرقمية تساهم بدور ريادي في تعزيز السلوك الإيجابي للسائقين.

وأيد 90% من المشاركين في الاستطلاع الذي نُشر باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي، أهمية التوعية الرقمية التي تنشرها شرطة أبوظبي، في رفع مستوى الثقافة المرورية، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق.

وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني في قطاع شؤون القيادة، حرص شرطة أبوظبي على مواكبة التطورات في مجالات التوعية المرورية لتصل إلى أكبر شريحة من الجمهور، عبر توظيف التقنيات المتطورة واستخدام وسائل مبتكرة والاستفادة من سهولتها وسرعتها في مخاطبة المجتمع، واستثمارها في تعزيز الوعي المروري بالقيادة الآمنة والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن نشر فيديوهات التوعية الرقمية المرورية، بالتعاون بين إدارة الإعلام الأمني ومديرية المرور والدوريات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ضمن الجهود المشتركة لتطوير أساليب التوعية تعزيزاً للسلوكيات الإيجابية للسائقين، ومن منطلق الحرص على تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية في الإمارة.

وأكد اهتمام إدارة الإعلام الأمني بالتنويع في موضوعات التوعية الرقمية، لتعزيز الثقافة المرورية حفاظاً على سلامة كافة مستخدمي الطريق، وتعزيز الحس الأمني والمروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى استمرار الجهود في غرس قيمة احترام قواعد المرور وأخلاقيات القيادة، وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة وتعزيز السلامة على الطرقات.