شرطة عجمان تنفذ الحملة المرورية الفصلية الثالثة "سلامة مركبتك من سلامتك"

نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان ممثلة في إدارة المرور والدوريات الحملة الفصلية الثالثة تحت شعار "سلامة مركبتك من سلامتك" على مدار ثلاثة أشهر، ضمن الحملات الرئيسية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي لعام 2023، لتمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

وقال المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن الحملة تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبة، والتأكد من سلامة إطاراتها، والالتزام بالفحص الدوري وأهمية التزام السائقين بقوانين وأنظمة السير والمرور، مشيراً إلى أهمية الصيانة الدورية للمركبة واستبدال القطع التالفة، وأن فحص المركبة المنتظم يساعد على الكشف عن الأعطال التي تتسبب في الحوادث.

وأكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الحملة شملت توعية أفراد المجتمع بمختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، كما تم تنظيم محاضرات توعوية في عدد كبير من الدوائر الحكومية مؤسسات المجتمع المدنية والقطاع الخاص والمستشفيات، حيث استهدف توعية الموظفين بأهمية الحفاظ على الصيانة الدورية للمركبة والتي تضمن من خلالها الاستخدام الآمن والسليم على الطريق.

ودعا المقدم راشد حميد بن هندي سائقي المركبات وعموم ومستخدمي الطريق إلى الالتزام والتقيد بتعليمات قانون السير والمرور، للمساهمة في الحد من الحوادث المرورية، متمنياً السلامة للجميع.