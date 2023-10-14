تنبيه من "الأرصاد"

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

كما توقع المركز هبوب رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية وذلك من الساعة 14:45 وحتى الساعة 20:00 اليوم السبت.