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علوم الدار

تنبيه من "الأرصاد"

تنبيه من "الأرصاد"
14 أكتوبر 2023 15:18

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

 كما توقع المركز هبوب رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س على بعض المناطق الشرقية وذلك من الساعة 14:45 وحتى الساعة 20:00 اليوم السبت.

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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