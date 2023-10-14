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المعرض الجامعي الـ4 ضمن برامج إثراء الطلبة يتيح التواصل مع أفضل الجامعات العالمية

المعرض الجامعي الـ4 ضمن برامج إثراء الطلبة يتيح التواصل مع أفضل الجامعات العالمية
14 أكتوبر 2023 15:41

تنظِّم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي النسخة الرابعة من المعرض الجامعي في إطار برامج إثراء الطلبة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023، وهو فعالية سنوية تتيح لطلبة أبوظبي وأولياء الأمور التواصل مع ممثّلي الجامعات المحلية والدولية.

وتمثِّل الفعالية أحد أكبر المعارض الجامعية في أبوظبي، وتتيح للطلبة بدءاً من الصف التاسع وما بعده الاستعداد لمرحلة التعليم العالي، والاطلاع على أفكار قيّمة واستشارات متخصِّصة لاختيار الجامعات والبرامج والمسارات المهنية المناسبة. وتشهد نسخة المعرض في عام 2023 مشاركة ما يزيد على 60جامعة رائدة من 15 دولة في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا، وعدد من نخبة الجامعات على مستوى العالم، وفقاً لتصنيف كيو إس لأفضل الجامعات العالمية لعام 2024.

وانطلقت النسخة الأولى من المعرض بصورة افتراضية في عام 2020، ثم واصل المعرض تحقيق نجاح ملموس عاماً بعد عام. وتتيح النسخة الرابعة من المعرض للطلبة اكتساب خبرات عملية من خلال حضور جلسات مباشرة تُقام في جامعات أبوظبي. ويقدِّم على مدى أيامه الخمسة برنامجاً واسعاً يتضمَّن أكثر من 75 جلسة افتراضية يقدِّمها ممثلون عن نخبة الجامعات من الهند وفرنسا وماليزيا ونيوزيلندا وأستراليا والصين وتركيا وإيطاليا وإندونيسيا. وتغطّي هذه الجلسات تخصُّصاتٍ وفروعاً متنوعة، تشمل الفنون والتصميم والاتصالات وريادة الأعمال وغيرها.

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ويعود المعرض ليواصل النجاح الذي سجَّله على مدى دوراته الثلاث السابقة، حيث استقطب مشاركة أكثر من 10,000 طالبٍ وطالبة. ويشهد في نسخة عام 2023 مشاركة مجموعة من الأسماء المرموقة، مثل جامعة بنسلفانيا وجامعة بوسطن وجامعة تورنتو والمعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي وجامعة هونج كونج وجامعة ملبورن، إلى جانب الجامعات المحلية والمؤسَّسات التعليمية الدولية العاملة في دولة الإمارات، مثل جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي وجامعة زايد.

ويتيح المعرض للطلبة الاطّلاع على برامج المنح الدراسية التي تقدِّمها دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وبرنامج بعثات أبوظبي، وبرنامج خطوة، من خلال التفاعل مع الجامعات والكليات المجتمعية المشارِكة في البرامج المذكورة، ما يقدِّم للطلبة منصةً مفيدة للانتقال إلى مرحلة التعليم العالي.

يُشار إلى أنَّ المعرض يندرج ضمن إطار برنامج التوجيه الجامعي والمهني التابع لبرامج إثراء الطلبة، وهو برنامج لاصفِّي مصمَّم لمساعدة الطلبة على التحضير لمرحلة ما بعد الثانوية والحياة المهنية. ويضمُّ البرنامج العديد من ورش العمل والجلسات والمشاريع ودورات التحضير للاختبارات القياسية، ما يمكِّن الطلبة من استكشاف إمكاناتهم واهتماماتهم، ويضعهم على طريق فصل جديد من مسيرتهم الأكاديمية.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
دائرة التعليم والمعرفة
الجامعات
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