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جامعة الشارقة تنظم ندوة حول تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016

جامعة الشارقة تنظم ندوة حول تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016
14 أكتوبر 2023 15:49

نظمت كلية القانون في جامعة الشارقة بالتعاون مع معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ندوة قانونية بعنوان "إضاءات على تعديلات القانون المدني الفرنسي لسنة 2016 وكيفية الاستفادة منها في قوانين الدول العربية".

حضر الندوة الدكتور فاكر الغرايبة مدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية والدكتور عدنان سرحان القائم بأعمال عميد كلية القانون، وعدد من طلبة الدراسات العليا والباحثين المهتمين، حيث تم عقد الندوة بالنظام الهجين الذي أتاح المشاركة عن بعد وحضورياً.

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وتضمنت الندوة جلسة علمية أدارها الدكتور صالح اللهيبي رئيس قسم القانون الخاص، وشارك فيها كل من الدكتور محمود فياض أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون بمناقشة موضوع "مدى تأثر القانون الفرنسي في تعديلاته بتوجهات القانون الإنجليزي في تنظيم الجزاءات المترتبة على عدم تنفيذ العقد".

وشارك الدكتور معمر بن طرية أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون في تقديم موضوع "مفهوم الإكراه الاقتصادي في ظل الإصلاح للتقنين المدني الفرنسي: الجديد والقديم"، كما شارك الدكتور عدنان سرحان أستاذ القانون المدني بكلية القانون بطرح موضوع حول "أهم التعديلات التي طرأت على أحكام إبرام العقد بموجب مرسوم تعديل القانون المدني الفرنسي الصادر في العاشر من فبراير 2016 وقانون المصادقة عليه عام 2018".
 

المصدر: وام
جامعة الشارقة
الشارقة
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