الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:31 والمد الثاني عند الساعة 01:44 والجزر الأول عند الساعة 19:39 والجزر الثاني عند الساعة 07:24.

بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 09:31 والمد الثاني عند الساعة 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:59 والجزر الثاني عند الساعة 04:20.