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تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فتح مستشفى ميداني للمتضررين من زلزال أفغانستان

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة.. فتح مستشفى ميداني للمتضررين من زلزال أفغانستان
14 أكتوبر 2023 20:11

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، البدء في تنفيذ عملية إنسانية في منطقة هيرات في جمهورية أفغانستان الإسلامية، لتقديم المساعدات الأساسية والضرورية للشعب الأفغاني المتضرر جراء الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة.

وقد تم البدء بفتح مستشفى ميداني لمد يد العون للمتضررين في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية، وذلك لتوفير الرعاية الصحية الضرورية والقيام بعمليات جراحية متقدمة للمصابين.

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تأتي هذه المساعدات الإنسانية في إطار الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مساعدة المتضررين والمنكوبين حول العالم، ومد يد العون لهم، والاستجابة للقضايا الإنسانية الملحة.

المصدر: وام
الإمارات
مستشفى ميداني
محمد بن زايد
أفغانستان
زلزال
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