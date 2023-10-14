رئيس الدولة يبحث مع وزير الخارجية الأميركي توفير الحماية للمدنيين وفتح ممرات لإيصال مساعدات إلى غزة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم السبت، معالي أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.. وبحثا، خلال اللقاء، الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم، وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

وتناول اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض صاحب السمو رئيس الدولة ووزير الخارجية الأميركي، خلال اللقاء، علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، والوفد المرافق لوزير الخارجية الأميركي.