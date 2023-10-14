تعرَّف على مواقع التبرع لحملة «تراحم من أجل غزة»

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم السبت، استقبال التبرعات العينية في جميع مراكز الهيئة في الدولة ضمن حملة «تراحم من أجل غزة».

وقد نشرت الهيئة، على حسابها الرسمي على موقع «إكس» (تويتر سابقاً)، قائمة مواقع التبرعات لصالح الحملة.

مواقع التبرع للحملة

وأطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، الحملة لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من التصعيد في قطاع عزة.

تهدف الحملة إلى إقامة مراكز لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة الإنسانية بمشاركة المؤسسات الإنسانية والخيرية ومراكز التطوع والقطاع الخاص وأطياف المجتمع كافة في الدولة، ووسائل الإعلام.