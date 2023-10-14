الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مجلس مديري مراكز الشرطة بدبي يكرم المتطوعين

مجلس مديري مراكز الشرطة بدبي يكرم المتطوعين
15 أكتوبر 2023 01:21

دبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تنفي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن
جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع تناقش تطوير الفئات

كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك، مدير مركز شرطة نايف، واللواء عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، والعميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، المتطوعين من الجمهور الخارجي الذين شاركوا مع مجلس مديري مراكز الشرطة في مبادراته المجتمعية المختلفة ومن ضمنها مبادرة «صوتك مسموع».
وأشاد اللواء خليل المنصوري، بالدور المتميز للمتطوعين في إنجاح المبادرات التي ينفذها مجلس مديري مراكز الشرطة، والمساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
وأكد اللواء المنصوري أن «شرطة دبي» عملت منذ وقت مبكر على ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وأوجدت منظومة متكاملة ومنصة تعنى بالتطوع.
وفي ختام الحفل، كرم اللواء المنصوري المتطوعين تقديراً لجهودهم في العمل التطوعي، وتحفيزاً للقائمين كافة على دعم وتعزيز التطوع.

شرطة دبي
البحث الجنائي
علم الجريمة
آخر الأخبار
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
الرياضة
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
اليوم 11:28
شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"
اليوم 11:20
"قطاع الفضاء الإماراتي".. المعرفة في مواجهة تحديات التغير المناخي
علوم الدار
"قطاع الفضاء الإماراتي".. المعرفة في مواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©