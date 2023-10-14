الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نادي الضباط بدبي يطلع على البرامج والمشاريع التأهيلية للنزلاء

عبدالله المري خلال ترؤسه الاجتماع (من المصدر)
15 أكتوبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
في أول يوم من «جيتكس».. مبادرات ترسخ مكانة أبوظبي في قيادة التحول الرقمي
منصور بن محمد: دبي تواصل ترسيخ موقعها المرموق على خريطة الرياضة العالمية

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد محمد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع معاليه والحضور على البرامج والمشاريع الرياضية التأهيلية التي سيتم تنفيذها في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث قدم الرائد محمد العبيدلي، شرحاً حول مشروع المرافق والتجهيزات، والدراسة عن بُعد، والحرف اليدوية، والبرامج الرياضية، والتدريب المهني، والبرامج الدينية، وتوظيف النزلاء خلال مدة العقوبة بأجر يومي أو مقطوع، إضافة إلى مشروع التوظيف الدائم بعد الإفراج.

نادي الضباط
دبي
عبدالله خليفة المري
آخر الأخبار
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
الرياضة
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
اليوم 11:28
شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"
اليوم 11:20
"قطاع الفضاء الإماراتي".. المعرفة في مواجهة تحديات التغير المناخي
علوم الدار
"قطاع الفضاء الإماراتي".. المعرفة في مواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©