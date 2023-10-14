نادي الضباط بدبي يطلع على البرامج والمشاريع التأهيلية للنزلاء

دبي (الاتحاد)

ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة نادي ضباط شرطة دبي، بحضور العميد محمد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد مروان جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وأعضاء مجلس الإدارة.

واطلع معاليه والحضور على البرامج والمشاريع الرياضية التأهيلية التي سيتم تنفيذها في المؤسسات العقابية والإصلاحية، حيث قدم الرائد محمد العبيدلي، شرحاً حول مشروع المرافق والتجهيزات، والدراسة عن بُعد، والحرف اليدوية، والبرامج الرياضية، والتدريب المهني، والبرامج الدينية، وتوظيف النزلاء خلال مدة العقوبة بأجر يومي أو مقطوع، إضافة إلى مشروع التوظيف الدائم بعد الإفراج.