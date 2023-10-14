خبراء: الذكاء الاصطناعي يغير مستقبل الخدمات الصحية

دبي (الاتحاد)

أكد خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعراض الأمراض الخطرة والمزمنة، خصوصاً أمراض القلب والأوعية الدموية، مشددين على أن استخدام هذه الأدوات سيغير صورة الخدمات الصحية التقليدية في المستقبل القريب.

وقال مشاركون في منتدى «الذكاء الاصطناعي والتحول في الرعاية الصحية»، الذي أقيم في دبي أمس السبت، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي تمكن الأطباء من التنبؤ بالنمط الصحيح لحياة المرضى واحتياجاتهم العلاجية والغذائية.

وانطلقت في دبي جلسات المنتدى الذي ينظمه مركز بوستر للأبحاث الطبية والابتكار، عضو مجموعة بوستر بدبي، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي (RIT)، وتحدث فيه 20 خبيراً ومتخصصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وأطباء متخصصون في الأمراض المزمنة وإدارة المستشفيات، من القطاع الطبي الخاص في دبي.

وشارك في الجلسات ممثلون عن هيئة الصحة في دبي ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، إضافة إلى متخصصين في الهندسة الكهربائية وعلوم الحوسبة وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وقالت الدكتورة عائشة ساديا، مدير البحوث الطبية في مجموعة بوستر، إن الجلسات بحثت دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الرعاية الصحية، ودراسة التحديات التي تواجه مستقبل الخدمات الطبية، إلى جانب دور تقنية الميتافيرس في تطوير الخدمات الطبية ومستقبل الجراحات الروبوتية. وعرض المنتدى دراسة للدكتورة جنان منصف أستاذ الهندسة الكهربائية، حول الدور المستقبلي لابتكارات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول في تقديم الرعاية الصحية والتشخيص والأبحاث الصحية، وتعزيز نتائج علاج المرضى وتخصيص العلاجات وتوفير تكاليف الرعاية الصحية.

وتناولت الدكتورة اسيا نابي المتخصصة في الرعاية الصحية المبتكرة، كيفية إجراء الفحوص الطبية وإدارة الأمراض المزمنة، خصوصاً أمراض القلب بالذكاء الاصطناعي.

الجراحة

تطرق الدكتور لبيب رياشي المتخصص في الجراحة الروبوتية، إلى أهمية الجراحة الروبوتية في علاج أمراض النساء، فيما تناولت الدكتورة كيفسار أكبينار المتخصصة في أمن الحوسبة، كيفية حماية أنظمة الرعاية الصحية من الهجمات السيبرانية.