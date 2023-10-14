%57 من زوار محميات أبوظبي البحرية سياح

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

ساهمت جهود هيئة البيئة في أبوظبي لحماية التنوع البيولوجي في الإمارة، في زيادة عدد السائحين للمحميات البحرية في أبوظبي، وهو ما كشفت عنه إحصائيات «الهيئة» عن العام الماضي، حيث بلغت نسبة عدد الزوار من السائحين 57% فيما بلغت نسبة الزوار من الصيادين الترفيهيين 17%، أما الزوار من الصيادين التجاريين فبلغت نسبتهم 7%. وشهد العام الماضي زيادة في النشاط البشري مقارنة بعام 2020 بنسبة 36.6%.

وتولي هيئة البيئة المحميات عناية خاصة من حيث الحفاظ عليها والاهتمام بها وتنظيفها من المخلفات، حيث نجحت خلال العام الماضي في إزالة الحطام والمخلفات الخطرة من المحميات البحرية، إذ تمت إزالة أدوات الصيد القديمة والمهملة والتي يمكن أن تعرض الكائنات الحية للخطر داخل البيئة البحرية، حيث كشفت الإحصائيات عن تنظيف 58 موقعاً بحرياً، وتمت إزالة 87 ألف متر من الشباك تزن 38.56 طن، وشمل الحطام الذي تمت إزالته شباك صيد مصنوعة من النايلون والهيال «شباك خيشومية ثابته» بجانب إزالة خطاطيف صيد متعددة وأقفاص الصيد «القراقير» ويبلغ عدد المواقع التي تم تنظيفها خلال عامي 2020- 2022 أكثر من 482 موقعاً بحرياً.

6 محميات بحرية

وتدير هيئة البيئة 6 محميات بحرية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، حيث تمثل 13.90% من إجمالي مساحة البيئة البحرية في الإمارة والتي تضم محمية رأس غناضة البحرية ومحمية بو السياييف البحرية ومتنزه السعديات البحري الوطني ومتنزه القرم البحري الوطني.

وتضم هذه المحميات عدداً من أفضل وأهم الموائل البحرية في الإمارة لما تحتويه من موائل غنية بالتنوع البيولوجي من حيث عدد وكثافة الأنواع المحلية، بالإضافة لاحتوائها على الكائنات المهددة بالانقراض على المستويين المحلي والعالمي.

وتشمل المحميات البحرية في أبوظبي «محمية متنزه السعديات البحري الوطني»، وهي موطن يتميز بوفرة الحياة البحرية، مثل سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض التي تستخدم ساحل الجزيرة للتعشيش، و«محمية الياسات البحرية» وتتميز بأهميتها البيئية، فضلاً عن أهميتها التاريخية والثقافية، وجزر المحمية محاطة بالشعاب المرجانية التي تعتبر موطناً مهماً للعديد من الكائنات البحرية، وبيئة مثالية لتكاثر وحضانة الأسماك «محمية متنزه القرم البحري الوطني»، وتساعد على امتصاص وتحويل ثاني أكسيد الكربون أحد الغازات المتسببة في التغير المناخي، ويوجد المتنزه بالمنطقة البحرية المتاخمة لكورنيش القرم الشرقي «محمية بو السياييف البحرية»، وتعتبر منطقة مهمة للطيور المهاجرة والمقيمة، وتضم مجموعة من الموائل المناسبة لطيور النحام الكبير «الفنتير»، كما توفر ملاذاً آمناً للعديد من الأنواع البحرية التي تعيش بالأراضي الرطبة البحرية.

محمية مروح

كما تشمل «محمية مروح» البحرية للمحيط الحيوي «التي تعتبر نموذجاً مثالياً للبيئة البحرية والساحلية بالدولة، وهي غنية بتنوعها البيولوجي الذي تدعمه بيئات بحرية وساحلية كما تعتبر موطناً لأكبر ثاني تجمع لأبقار البحر في العالم، و«محمية رأس غناضة البحرية»، وتشكل تجمعات الشعاب المرجانية في المحمية قيمةً اقتصاديةً مهمة مباشرة وغير مباشرة، حيث تساعد في حماية المنطقة الساحلية من الأعاصير، وتعتبر عنصراً مهماً للجذب السياحي.

نتائج إيجابية

أظهرت الجهود نتائج إيجابية لعدد من الموائل والأنواع، حيث ساهمت في تحقيق الاستقرار للكائنات الهامة مثل السلاحف البحرية وأبقار البحر والمها العربي وزيادة أعداد الطيور، مثل الفلامنجو والحبارى واستقرار البيئات، مثل الشعاب المرجانية والقرم، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على خريطة العمل البيئي العالمي، إذ تؤكد جميع الاكتشافات مؤخراً تسجيل أنواع كانت قد انقرضت، أو لم يتم تسجيلها لأكثر من 20 عاماً مثل القط الصحراوي والوشق وغيرها، كما يستمر اكتشاف أنواع جديدة تسجل للمرة الأولى على مستوى العالم، أو مستوى الدولة.

أبقار البحر

تمتاز المحميات البحرية في إمارة أبوظبي بوجود أكبر تجمع في العالم لأبقار البحر بعد أستراليا، بواقع 2762 بقرة بحر في محمية مروح، بالإضافة إلى وجود أكبر قطيع من الدولفين الهندي، إلى جانب نجاح المحميات البحرية في احتضان السلاحف الخضراء وسلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض، بما يؤكد أهمية المحميات في الحفاظ على الحياة الفطرية.