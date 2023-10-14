الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تنظم مسيرة توعية بالتزامن مع يوم العصا البيضاء

«شرطة دبي» تنظم مسيرة توعية بالتزامن مع يوم العصا البيضاء
15 أكتوبر 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة دبي تنفي ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن
العصيمي: 3 آلاف لاعب ولاعبة في «الألعاب البارالمبية»

احتفت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومبادرة الروح الإيجابية، باليوم العالمي للعصا البيضاء، بالتعاون مع «دبي مول»، ونادي دبي لأصحاب الهمم، عبر مسيرة توعية تعزز الجهود الرامية لدمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع.
شهد المسيرة، التي انضم إليها أكثر من 70 شخصاً من أفراد المجتمع، المقدم عبدالله السويدي مدير مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم التابعة لشرطة دبي، ومحمد أحمد المطروشي، مدير عام دبي مول، والنقيب محمد بن شفيا، نائب مدير مكتب مدارس حماية، وفاطمة بوحجير، منسق عام مبادرة الروح الإيجابية، عضو مجلس تمكين أصحاب الهمم، والملازم محمد الخزرجي، والملازم مريم عبدالله من مبادرة الروح الإيجابية، ومحمد الحجاجي، أمين سر مجلس تمكين أصحاب الهمم، وجمال الشعفار.
وتضمنت المسيرة مشاركة من طلبة مدارس حماية، والفرقة الموسيقية لشرطة دبي، ودمية الشرطية «آمنة» من إدارة التوعية الأمنية.
وأكدت فاطمة بوحجير، أن هذه المسيرة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس والمبادرة لتعزيز الجانب المجتمعي والتوعوي لشرطة دبي.

شرطة دبي
اليوم العالمي للعصا البيضاء
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
الرياضة
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»
اليوم 12:00
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
الرياضة
1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو
اليوم 11:28
شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"
علوم الدار
شرطة أبوظبي تعرض مشاريعها المبتكرة في"جيتكس 2023"
اليوم 11:20
"قطاع الفضاء الإماراتي".. المعرفة في مواجهة تحديات التغير المناخي
علوم الدار
"قطاع الفضاء الإماراتي".. المعرفة في مواجهة تحديات التغير المناخي
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©