4 خدمات لتنقل سهل وآمن لأصحاب الهمم

هالة الخياط (أبوظبي)

يوفر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، 4 خدمات لأصحاب الهمم تتيح لهم الوصول السهل والآمن إلى مختلف الأماكن والخدمات.

وتتمثل الخدمات في الإعفاء من رسوم التعرفة المرورية، التنقل المجاني بالحافلات العامة في أبوظبي وضواحيها، وخصم 50% من قيمة تعرفة رحلات مركبات الأجرة، والتقدم بطلب الحصول على تصريح مواقف.

وتوفر إمارة أبوظبي لأصحاب الهمم خيارات عديدة تضمن لهم سهولة التنقل في جميع أنحاء الإمارة، وتراعي احتياجات أصحاب الهمم في المرافق العامة، حيث أصبحت مواقف السيارات وأرصفة الشوارع والممرات وجسور وأنفاق عبور المشاة ومداخل المباني وغيرها سهلة الاستخدام بشكل أكبر من قبل أصحاب الهمم.

ويصدر مركز النقل المتكامل تصاريح مواقف لأصحاب الهمم تتيح لهم الوقوف المجاني في كل المواقف الرئيسة والفرعية والخاصة بهم في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من حرص المركز على تقديم الدعم اللازم لأصحاب الهمم، وتمكينهم من الحصول على خدمات تلبي احتياجاتهم، وتعزّز اندماجهم في المجتمع، بشرط أن تكون سياراتهم متوقفة بشكل صحيح في الأماكن المُخصصة لها.

وأفاد المركز أنه يُمكن لأصحاب الهمم التنقل من دون قيود في الحافلات العامة لإمارة أبوظبي وضواحيها مجاناً باستخدام البطاقة الذكية للحافلات «حافلات»، سيما وأن جميع حافلات أبوظبي متاحة لأصحاب الهمم، وهي مجهزة لصعود وتنزيل أصحاب الهمم الذين يستخدمون الكرسي المتحرك.

وفيما يخص الإعفاء من التعرفة المرورية، أوضح مركز النقل المتكامل أنه لا يُشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم الشخص من أصحاب الهمم مباشرة، وإنما ينبغي إرفاق بطاقة أصحاب الهمم الصادرة من وزارة تنمية المجتمع أو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، على أن تكون المركبة مملوكة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، ويمكن تحويل الإعفاء من مركبة إلى أخرى حسب طلب صاحب الإعفاء بشرط أن يتم إلغاء الإعفاء عن المركبة الأولى.

ومن أصل نحو 6390 مركبة أجرة عامة في إمارة أبوظبي، خصص مركز النقل المتكامل 21 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم، وتمتاز بأنها مزودة بالرافعات المناسبة لخدمة المقعدين وأصحاب الهمم.