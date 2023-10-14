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«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تستعرض مسابقاتها مع 1000 إمام ومؤذن

«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تستعرض مسابقاتها مع 1000 إمام ومؤذن
15 أكتوبر 2023 01:22

رأس الخيمة (وام)

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة عقدت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم بدورتها الثانية والعشرين لقاء تعريفيا مع أئمة ومؤذني المساجد في الإمارة وذلك في جامع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله برأس الخيمة بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برأس الخيمة. 
ضم اللقاء حوالي 1000 إمام ومؤذن يعملون في جميع مساجد الإمارة وجرى خلاله التعريف بالجائزة وآلية التسجيل فيها ومسابقاتها المخصصة والمفتوحة للأئمة والمؤذنين وهي مسابقة القرآن الكريم لأئمة ومؤذني المساجد وهي مسابقة قرآنية مخصصة للأئمة والمؤذنين في إمارة رأس الخيمة بالإضافة إلى ثلاث مسابقات عامة يحق للأئمة والمؤذنين على مستوى الدولة المشاركة فيها وهي مسابقة الحديث الشريف والسنة النبوية فرع منابر الحكمة ومسابقة أفضل بحث عن الكون والفضاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ومسابقة ومضات من الإمارات وهي مسابقة دولية مخصصة لكافة المشاركين على مستوى العالم. 
وأشاد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي الأمين العام رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة بهذا اللقاء القرآني الذي جمع فريق عمل الجائزة بفئة أئمة ومؤذني مساجد الإمارة .

رأس الخيمة
القرآن الكريم
سعود بن صقر القاسمي
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