جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تنظم ورشاً للتعريف بمتطلبات المشاركة

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت اللجنة العليا لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي ورشتين لتعريف المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة بمتطلبات واشتراطات الترشح للجائزة الرئيسة والمشاركة في المسابقات والمهرجانات المصاحبة.

وخصصت اللجنة العليا ورشة للشق النباتي تغطي كل فئات الجائزة الموجهة لأصحاب المزارع، بينما تم تخصيص الورشة الثانية للتعريف بمتطلبات الترشح لفئات الشق الحيواني وكذلك المسابقات ومزادات الثروة الحيوانية الموجهة لمربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي استمرار تنظيم الورش التعريفية لجميع فئات الجائزة حتى موعد إغلاق باب التسجيل في 30 نوفمبر المقبل، وستقوم فرق التوعية كذلك بتعريف المزارعين والمربين بمتطلبات واشتراطات الجائزة من خلال المشاركة في مجالس الأحياء السكنية بمختلف إمارات الدولة.

وتتضمن الاشتراطات الرئيسة للتقدم لفئات الجائزة اقتصار المشاركة على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بدولة الإمارات، وأن يكون لدى المشارك في (فئة المزارع التجارية) رخصة تجارية سارية المفعول لمزاولة النشاط، وألا تكون الحيازة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات الصادرة في الدولة، ويشترط في فئة المزارع المكشوفة (الخضراوات والفواكه) ألا تقل المساحة المزروعة بمحاصيل الخضروات عن (5) دونمات، كما يشترط في فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية أو شبكية) ألا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن (2) دونم.

أما بالنسبة للشق الحيواني لجائزة المُزارع والمربي المتميز فيحتوي على فئات العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية، وتخضع المشاركة فيها لضوابط واشتراطات، منها أنه يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال الدورة نفسها، في حين لا يحق للفائز الترشح للفئة التي فاز بها إلا بعد مرور دورتين.

ولفتت اللجنة إلى أن الجائزة استحدثت فئتين مخصصتين للمرأة في الدورة الحالية وهي جائزة أفضل مُزارعة ومُربية متميزة.

اقتراحات

وحرصت اللجنة المنظمة على إتاحة النقاش للمشاركين في الورشتين، ورداً على سؤال أحد المشاركين في الورشة الخاصة بالشق النباتي حول الزيارات الميدانية للمزارع المشاركة، أكد فريق الجائزة أن لجنة التقييم ستقوم بزيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفقاً للمعايير والاشتراطات المحددة في الجائزة، وستعمل على أن تكون تلك الزيارات مفيدة للمربين أنفسهم كونها تضم مختصين وخبراء في أنظمة الزراعة الحديثة والمستدامة.

بينما قدم أحد المشاركين مقترحاً أن تضم الجائزة فئة مخصصة للإنتاج الزراعي المنزلي وتم تضمين المقترح في المقترحات التطويرية للجائزة للأعوام المقبلة.

معايير التقييم

وحول معايير التقييم لفئة الابتكار الزراعي النباتي، أوضح فريق الجائزة أن المعيار الأول هو التغلب على التحديات من خلال المقدرة على معرفة التحديات التي تتطلب إيجاد حلول مبتكرة ومساهمة الابتكار في تحقيق أهداف وتوجهات الدولة، بينما يتمثل المعيار الثاني في الأصالة من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بالابتكار ومدى حداثة وأصالة الابتكار، في حين يشمل المعيار الثالث التطبيق ومدى سهولة تطبيق الابتكار.

ويتناول المعيار الرابع عناصر التطوير والتحسين في حين يهتم المعيار الخامس بنتائج التطبيق من خلال قياس النتائج المتحققة من تطبيق الابتكار.

سرعة المشاركة

في ختام الورشتين، دعت اللجنة العليا المنظمة أصحاب المزارع والعزب المتميزة على مستوى الدولة إلى سرعة التقدم بطلبات الترشح للجائزة، حيث يتم استقبال طلبات المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.smaea.ae لجميع الفئات الرئيسة والفرعية للمُزارع والمُربي المتميز، وغيرها.

ووفقاً للجدول الزمني للجائزة، سيتم إغلاق باب التسجيل في 30 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني.