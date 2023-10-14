«تراحم من أجل غزة» تنطلق اليوم في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تنطلق اليوم، حملة إغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع عزة، تحت شعار «تراحم من أجل غزة» في قاعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد من الساعة الـ9 صباحاً حتى الـ4 عصراً، على أن يتم تنظيمها في بقية الإمارات لاحقاً. وأطلقت دولة الإمارات أول من أمس الحملة المجتمعية التي تمتد لأسابيع عدة، وهدفها حشد الإغاثة الإنسانية لدعم المحتاجين من الأسر والأطفال والفئات الضعيفة بقطاع غزة، والتضامن مع الأسر الفلسطينية والأطفال المتأثرين من الحرب الدائرة. وتسعى الحملة للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، والنساء.

وستشهد الحملة التي تمتد لأسابيع تنظيم عدد من الفعاليات. وتبدأ اليوم في أبوظبي تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على أن يتم تنظيمها في بقية الإمارات.

وتم توجيه الدعوة للمشاركة الواسعة في المبادرة المجتمعية من المؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية والمنصات التطوعية والقطاع الخاص وكل أطياف المجتمع في الدولة، ووسائل الإعلام الرئيسية، تجسيداً للقيم الإنسانية لمجتمع دولة الإمارات، وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع.

وتأتي المبادرة المجتمعية استكمالاً لجهود الدولة لإغاثة الشعب الفلسطيني، حيث وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق بمبلغ قدره 20 مليون دولار، لمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

ويأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات. كما وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 50 مليون درهم، وذلك في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. وبتاريخ 13 أكتوبر، أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة ليتم إدخالها إلى القطاع عبر معبر رفح، وتهدف هذه المساعدات إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة، خاصة الأطفال والنساء.

جهود متواصلة

تعد الإمارات في مقدمة الدول التي تضع احتياجات الشعب الفلسطيني الشقيق من ضمن أولويات مساعداتها الخارجية. وتعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها جراء الحرب الدائرة في قطاع غزة، مواقف دولة الإمارات الأخوية، ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.