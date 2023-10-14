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شخبوط بن نهيان يلتقي في إسطنبول رئيس القمر المتحدة

شخبوط بن نهيان يلتقي في إسطنبول رئيس القمر المتحدة
15 أكتوبر 2023 01:18

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي على هامش منتدى الأعمال والاقتصاد المنعقد في إسطنبول وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
نقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة عثماني معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.
وبحث معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، خلال اللقاء مع فخامة عثماني، العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية القمر المتحدة، وفرص وإمكانيات تطويرها ودفعها إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين.

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