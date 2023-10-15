" زايد العليا" تحتفل بـ" اليوم العالمي للعصا البيضاء"

شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم كافة المؤسسات المعنية على مستوى الدولة ودول العالم في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

واحتفلت إدارة رعاية المكفوفين التابعة للمؤسسة في المركز التجاري دلما مول بالتعاون مع إدارة مطعم قصر الهند باليوم العالمي للعصا البيضاء من خلال تنظيم مجموعة من الأنشطة التوعوية والتثقيفية، والتي اشتملت على عقد جلسة نقاشية مع عدد من المكفوفين وأسرهم حول إنجازات المكفوفين والتحديات التي تواجههم للاندماج، وكيف تغلبوا عليها، ودورالعصاء البيضاء في حياة الكفيف، وتم تسليم قائمة الطعام باللغة العربية والانجليزية ونسخة إلكترونية متوافقة مع أجهزة المكفوفين وبرامجهم بلغة برايل لإدارة المطعم من قبل ناعمة عبدالرحمن المنصوري، مديرة إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسّسة.

كما نظمت إدارة رعاية المكفوفين بالتنسيق والتعاون مع قسم التدريب بالمؤسسة ورشة توعوية حول أتكيت التعامل مع المكفوفين لجامعة محمد زايد قدمها هشام الواحدي أحد كوادر الإدارة من ذوي التحديات البصرية.

وأكد عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، أن كافة الفئات المشمولة برعاية المؤسسة ولاسيما من فئة المكفوفين تحظى بأفضل سبل الرعاية والعناية تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، من منطلق المسؤولية المجتمعية، وانطلاقا من دور المؤسسة وأدائها لمهامها نحو أصحاب الهمم.

وقال إن الهدف من اليوم العالمي للعصا البيضاء هو التعبير عن اهتمام جميع المؤسسات والهيئات وجميع دول العالم بفئة المكفوفين من حيث تقديم الخدمات لهم على كافة المستويات ومساواتهم بالأفراد العاديين في حقوقهم وواجباتهم، وتأمين احتياجاتهم الخاصة التي تسهم في زيادة قدراتهم ومنحهم الفرص لكي يندمجوا ضمن مجتمعاتهم كأفراد مساهمين في بنائها وتقدمها.

ودعا الكمالي كافة المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة إلى العمل لاستكمال منظومة التهيئة البيئية في كافة الأبنية وفي الشوارع ليتسنى لفاقدي البصر الاندماج الكامل والتجول بحرية وفي أمان وسلامة ، موضحا أن "زايد العليا " تمكنت في مطلع العام الحالي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وعدد من شركائها الاستراتيجيين في مجال السياحة والفندقة من إنجاز أول خريطة جغرافية ذكية لدعم وصول أصحاب الهمم إلى296 منشآة مهيأة لاستقبالهم على مستوى أبوظبي في مختلف القطاعات تغطي جزيرة أبوظبي وضواحيها، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، منها 206 منشآت تعليمية، التي يمكن الوصول إليها في الإمارة، ويجري تحديث جميع البيانات فيها بشكل مستمر من خلال المؤسسة ، وذلك في إطار رؤية الإمارة لجعل مدينة أبوظبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، وما توليه قيادتنا الحكيمة من اهتمام بأصحاب الهمم.

من جانبها قالت ناعمة عبدالرحمن المنصوري إن اليوم العالمي للعصا البيضاء يعد من المناسبات العالمية المهة التي تحرص مؤسسة زايد العليا على المشاركة فيها وبيان الخدمات المقدمة للمكفوفين، مشيرة إلى أن تفاعل مجتمعنا مع أبنائنا من تلك الفئات ومشاركتهم الإيجابية في الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تتبناها وتقوم بها المؤسسة، هو أكبردليل على الوعي والتقدم الحضاري الذي يتمتع به مجتمع الإمارات.